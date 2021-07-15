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محافظة وادي الفرع تعاني الجفاف ومطالبات بإغلاق بوابات السد

منذ 11 ساعة
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محافظة وادي الفرع تعاني الجفاف ومطالبات بإغلاق بوابات السد

عامر العمري (صدى):
تعاني ‏محافظة وادي الفرع  من الجفاف خلال هذا العام بسبب قلة هطول الأمطار مما أدى الا جفاف سد محافظة وادي الفرع الذي لا تزال بواباته مفتوحة دون اغلاقها ولا تحبس المياه والسيول داخل السد.

بدورها ( صدى )  إلتقت بالمواطن بندر الجابري الذي طالب الجهات المسئولة بسرعة إغلاق بوابات السد حتى يتمكن السد من حبس المياه بداخله وعدم تصريفها وحتى يستفيد منها الوادي كمخزون رئيسي لقلة السدود بالمحافظة.

كما طالب الجابري الجهات المسئولة بسرعة إغلاق بوابات السد حتى تستفيد محافظة وادي الفرع من مواسم الأمطار جعلها الله أمطار خير وبركة وكذلك بتنظيف السد الذي يحتجز الكثير من النفايات و الأشجار التي جلبتها السيول حيث يبلغ ارتفاع الطين داخل السد مترين .

الجدير بالذكر أن عدد من النماذج تشير لتقلبات جوية خلال أيام عيد الأضحى المبارك وقد تشهد المرتفعات الغربية سحب رعدية وحالة من عدم الإستقرار.

 

سد
جفاف
محافظة وادي الفرع

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