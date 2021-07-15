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بالفيديو.. أندرسون تاليسكا يبدأ تعلم العادات السعودية بجملة "ماجور والسلامة"

منذ ساعة
1478
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بالفيديو.. أندرسون تاليسكا يبدأ تعلم العادات السعودية بجملة "ماجور والسلامة"

طلال الغامدي (صدى):
وثق مقطع فيديو بدء تعلم البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب فريق النصر، بعض العادات والتقاليد الدارجة في المجتمع السعودي.

وظهر "أندرسون" فيد فيديو نشره نادي النصر عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وهو يحاول نطق عبارة "ماجور والسلامة".

ورد عليه زميله حمد آل منصور قائلاً: "ونعم.. الله يبيض وجهك"، حيث تعتبر هذه الجملة إحدى أشهر عبارات التحية بمنطقة نجران.

وحصد الفيديو إعجاب المتابعين وتفاعلوا معه من خلال التعليقات حيث أثنوا على تفاعل "تاليسكا" مع زملائه ومحاولته تعلم العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع السعودي.

النصر
العادات
المجتمع السعودي
التقاليد
أندرسون تاليسكا

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14818
منذ 59 دقيقة
غابت الشمس يابن شعلان

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
شكله حازم رباط الامان ولا يمديه طار من السياره
محمد السلماني
الاخ الي يقولي عندنا افضل من فواز القرني من عندك علمني بس ما فيه الا الشايب وليد عبدالله لو اصاب قسم بالله يخلون مادو...
محمد
الاخ الي يقولي عندنا افضل من فواز القرني من عندك علمني بس ما فيه الا الشايب وليد عبدالله لو اصاب قسم بالله يخلون مادو...
ابو محمد 😎 ✍️
ايه لاتسكتين عن الطواغيت المشركين المجرمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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