بالفيديو.. أندرسون تاليسكا يبدأ تعلم العادات السعودية بجملة "ماجور والسلامة"

طلال الغامدي (صدى):
وثق مقطع فيديو بدء تعلم البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب فريق النصر، بعض العادات والتقاليد الدارجة في المجتمع السعودي.
وظهر "أندرسون" فيد فيديو نشره نادي النصر عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وهو يحاول نطق عبارة "ماجور والسلامة".
ورد عليه زميله حمد آل منصور قائلاً: "ونعم.. الله يبيض وجهك"، حيث تعتبر هذه الجملة إحدى أشهر عبارات التحية بمنطقة نجران.
وحصد الفيديو إعجاب المتابعين وتفاعلوا معه من خلال التعليقات حيث أثنوا على تفاعل "تاليسكا" مع زملائه ومحاولته تعلم العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع السعودي.