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مستشفى الخاصرة يستقبل 11 مصاب إثر تعرضهم لحادث مروري

منذ 15 ساعة
1416
مستشفى الخاصرة يستقبل 11 مصاب إثر تعرضهم لحادث مروري

سعيد العجل (صدى):
‏ استقبل طوارئ مستشفى الخاصرة العام التابع لتجمع الرياض الصحي الأول 11 حالة إصابة إثر حوادث مرورية مختلفة خلال 12 ساعة.

وتفصيلاً، أوضح المستشفى بإن الحادث الأول لعائلة سعودية من ستة أشخاص، تفاوتت حالاتهم من الخطرة إلى المتوسطة، فيما تم تحويل ثلاثة حالات منهم إلى مستشفى القويعية العام؛ كونه يعد المستشفى المرجعي للمنطقة، فيما بقيت الحالات المستقرة تحت ملاحظة الفريق الطبي بمستشفى الخاصرة.

كما استقبل طوارئ "الخاصرة" حادث مروري آخر لخمسة أشخاص من نساء وأطفال، وتم التعامل مع حالاتهم وتقديم الخدمات الصحية لهم حتى استقرت حالتهم، وتم وضعهم تحت الملاحظة.

يذكر أن مستشفى الخاصرة استنفر كافة طواقمه الطبية فور تلقي البلاغ وذلك لتقديم الخدمة الطبية بشكل عاجل وفق أفضل المعايير للتعامل مع مثل هذه الحالات الاسعافية .

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