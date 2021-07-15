يونايتد الطائف ينظم فعالية الرسم والمكياج السينمائي بتيرا مول

عبدالله محسن الغامدي (صدى):
نظم الفرع النسائي بفريق يونايتد للمواهب بالطائف فعالية الرسم اللايف والمكياج السينمائي في (سوان كافيه) بتيرا مول ، وقد حضر عدد من الزوار للمول بالإضافة لحضور عدد من اعلاميي واعلاميات الطائف .
وأفاد قائد الفريق بالطائف هاني الشريف أن تنظيم مثل هذه الفعاليات هي دعم للمواهب بالدرجة الأولى واظهارهم للمجتمع ، كما أضاف أن الفريق يرحب بجميع المواهب في كل المجالات .
والجدير بالذكر أن فريق يونايتد للمواهب بالمملكة العربية السعودية معتمد من الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات الناريه يدعم جميع المواهب من سيارات معدله ودراجات ناريه ورسم على الصخور والمكياج السينمائي وغيرها من المواهب التي يزخر بها الوطن الغالي .