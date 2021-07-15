نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"حركية" تُطلق مشروع الأضاحي بأكثر من نصف مليون ريال

منذ يوم
1048
"حركية" تُطلق مشروع الأضاحي بأكثر من نصف مليون ريال

بدر الحارثي (صدى):
أطلقت جمعية الإعاقة الحركية للكبار " حركية " حملة الأضاحي لهذا العام تحت شعار "أضحيتك تبرهم وتغنيهم " حيث تعتزم الجمعية تأمين 280أضحية، وإيصالها لمنازل المستفيدين بمنطقتي الرياض والقصيم ، بمبلغ إجمالي قدره (504.000) بواقع (1800) ريالاً للأضحية من النوع (نعيمي بلدي).

ودعت حركية المجتمع لمن يرغب المشاركة في هذا المشروع توكيل الجمعية بشراء أضحيته، ومشاركة ذوي الإعاقة الحركية فرحة العيد ، من خلال زيارة فروع حركية في منطقتي الرياض والقصيم ، أو عبر إيداع المبلغ في حسابات الجمعية البنكية ، أو المتجر الإلكتروني هنا ،علماً أنه سيتم إشعار المتبرعين بعد الذبح مباشرة برسالة تؤكد ذبح الأضحية.

 

جدير بالذكر أنه تم اختيار إحدى شركة اللحوم الرائدة والمتخصصة وفق معايير عالية الجودة وضعتها الجمعية، لإيصال الأضحية إلى منازل ذوي الإعاقة من خلال سيارات مجهزة شاملة ( النقل ـ التبريد ـ التغليف) وبمتابعة مباشرة من الجمعية للإشراف على تنفيذ المشروع، والتحقق من مطابقة الأضاحي للمواصفات الشرعية، والمواصفات التي التزمت بها للموكلين ومعاينة الأضاحي قبل ذبحها، وتوزيع الأضاحي على الأسر المستفيدة .

يشار إلى أن مشروع الأضاحي ضمن المشاريع الموسمية التي تنفذها جمعية "حركية " بهدف مساعدة ذوي الإعاقة وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم في عيد الأضحى المبارك.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أحمد
قال الله تعالى : ﴿ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى﴾ وقال رسول الله ﷺ : (( لقد هممت أن آمر فيؤذن للصلاة ثم...
أحمد
قال الله تعالى : ﴿ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى﴾ وقال رسول الله ﷺ : (( لقد هممت أن آمر فيؤذن للصلاة ثم...
ابو عمار
طيب
ابو عمار
العقل زين وايضاح خطاء خروجها بهدؤ افضل من ضربها
ابو عمار
ما يجوز

أخر الأخبار

"تقنية النانو" مستقبل العالم الجديد
"تقنية النانو" مستقبل العالم الجديد
منذ 40 دقيقة 381
مركز اللقاحات بالمستشفى الجامعي بنجران يواصل العمل خلال إجازة العيد
مركز اللقاحات بالمستشفى الجامعي بنجران يواصل العمل خلال إجازة العيد
منذ 54 دقيقة 1209
"الحصيني": اليوم هو أول أيام جمرة القيظ
"الحصيني": اليوم هو أول أيام جمرة القيظ
منذ ساعة 1275
شركة جنى للخدمات البحرية تعلن عن وظائف شاغرة
شركة جنى للخدمات البحرية تعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1316
أسعار الذهب اليوم الجمعة
أسعار الذهب اليوم الجمعة
منذ ساعة 1278
أسعار العملات مقابل الريال
أسعار العملات مقابل الريال
منذ ساعتين 1255
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
منذ ساعتين 1337
"النيابة العامة": انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تؤدي للمُساءلة الجزائية
"النيابة العامة": انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تؤدي للمُساءلة الجزائية
منذ ساعتين 1281
بالصور.. الفيحاء يتعاقد مع المحترف اليوناني باناغيوتيس تاختيدس
بالصور.. الفيحاء يتعاقد مع المحترف اليوناني باناغيوتيس تاختيدس
منذ 3 ساعات 1299
إصابة 11 شخصًا في حادثين مروريين بالرياض
إصابة 11 شخصًا في حادثين مروريين بالرياض
منذ 3 ساعات 1496