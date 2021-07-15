مؤتمر جراحة الفم والوجه والفكين من حائل

محمد السعران (صدى):
تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أنطلقت مؤخراً فعاليات المؤتمر الافتراضي المحلي للجمعية السعودية لجراحة الفم والوجه والفكين من حائل.
وشهد المؤتمر مشاركة من أبرز المتحدثين والمختصين في هذا المجال وبينهم رئيس مجلس إدارة الجمعية د. امتنان الماجد، ورئيس المؤتمر لمنطقة شمال المملكة الأمين العام للجمعية د. طلال الشمري.
وتناول المؤتمر عدة محاور ومن أهمها الترميم الجراحي للوجه، والحالات النادرة لأورام الوجه، والجراحات العظيمة المستخدمة في تقويم الأسنان وعلاج الكسور المضاعفة للوجه والفكين.
ويهدف المؤتمر إلى التوعية وتبادل الخبرات بين الأطباء والجراحين من كافة أنحاء المملكة، ونشر أحدث التقنيات والخبرات في مجال جراحة الفم والوجه والفكين.