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بالفيديو.. اشتراط تواجد طبيب بيطري داخل مطابخ المدينة المنورة للكشف عن الذبائح

منذ ساعتين
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بالفيديو.. اشتراط تواجد طبيب بيطري داخل مطابخ المدينة المنورة للكشف عن الذبائح

المدينة المنورة (صدى):
شدد أحمد المالكي، المتحدث الرسمي لأمانة المدينة المنورة، على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية للمسالخ أو المطابخ التي يتم فيها ذبح الأضاحي بعيد الأضحى.

وسمحت أمانة المدينة للمطابخ بذبح الأضاحي في عيد الأضحى من أجل تخفيف أعداد المواطنين والمقيمين لتسهيل أداء شعائرهم وتخفيف الزحام، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

ويطبق هذا القرار من خلال 9 اشتراطات أقرت بها أمانة المدينة المنورة وهى سريان الرخصة والنظافة الدائمة وتوفير طبيب بيطري للكشف عن الذبائح واستيفاء الاشتراطات الصحية للمطابخ والعاملين بها.

 

 

أمانة المدينة المنورة
عيد الأضحى
ذبح الأضاحي
الاشتراطات الصحية.
طبيب بيطري

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130742
منذ 44 دقيقة
ممتاز ..

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
شكله حازم رباط الامان ولا يمديه طار من السياره
محمد السلماني
الاخ الي يقولي عندنا افضل من فواز القرني من عندك علمني بس ما فيه الا الشايب وليد عبدالله لو اصاب قسم بالله يخلون مادو...
محمد
الاخ الي يقولي عندنا افضل من فواز القرني من عندك علمني بس ما فيه الا الشايب وليد عبدالله لو اصاب قسم بالله يخلون مادو...
ابو محمد 😎 ✍️
ايه لاتسكتين عن الطواغيت المشركين المجرمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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