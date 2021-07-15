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فيديو لعاملين مطعم يسحبان حمارا يثير جدلا واسعا ومطالبات بالتحقيق

منذ ساعة
6058
5
فيديو لعاملين مطعم يسحبان حمارا يثير جدلا واسعا ومطالبات بالتحقيق

سعيد العجل (صدى):
أثار مقطع فيديو متداول لعاملان يجران حمارًا صغيرًا الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر العاملان في المقطع وهما يسحبان الحمار بطريقة غريبة على جانب أحد الطرق، وكان أحدهما يرتدي ذي مشابهة لما يرتديه عمال المطاعم.

وعلق مصور المقطع على الواقعة حيث قال :"هذا الحمار سيكون وجبة عشاء الليلة في مطعم، ترى اللى يريد الشوربة أو المرقة كله موجوده".

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع، وقيل عنه أنه حدث في المملكة، ما أثار الكثير من التساؤلات حول سبب تواجد هذا الحيوان مع العاملين، مطالبين بالتحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها.

مطعم
المملكة
حمار
عمال
مواقع
مطاعم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14805
منذ 45 دقيقة
لا تستبعد .. لحم الحمار مسكر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14805
منذ 44 دقيقة
مُسَكَرْ يعني طعمه حلو - يميل إلى الحلاوة
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130731
منذ 40 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. لابد من التحقيق في الموضوع والضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه العبث بصحة المواطن والمقيم .. ولو اني اظن المقيم يحذر المقيم عن مايراد بإبن البلد ..
السيف
السيف عدد التعليقات : 251
منذ 34 دقيقة
ليس في السعودية في المغرب أو القاهرة
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 55
منذ 30 دقيقة
البلديات لدينا نائمه ولاتقوم بعمل مفاجي للمطاعم مراقبي البلديات يحتاجون متابعه واغلب مخالفات المطاعم تجي بلاغات المواطنين والا كان ناكل لحوم فاسده ومشبوهه والله يعين

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يا حظ من كان معه حق الآيسكريم .. أو غداه اليوم مصقغة
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا في المثل // لياجاك اثنين حك راسك .. .. وقالوا // الكثره تغلب الشجاعه ،،، وماله الا الهرب ..
د محمد ماجد بخش
الجيد تلقاه وقت ما تنخاه
د محمد ماجد بخش
عقبال ما تعرس ونقرأ أخبار فرحك في صحيفة صدى الإلكترونية.. 🤲
ابو محمد 😎 ✍️
مامعهم حق ..

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