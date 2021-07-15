الكاميروني لياندر تاوامبا يثير الجدل بسبب متابعته لـ "الاتحاد"

نواف السالم (صدى):
بدأ الكاميروني لياندر تاوامبا، مهاجم نادي التعاون، في التلميح لـ انتقاله لنادي الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
واستنتج المتابعون ذلك بعد أن قام الكاميروني بإلغاء متابعة التعاون عبر "إنستجرام"، ومتابعة الاتحاد، وهو ما اعتبره البعض رسالة منه لانتقاله إلى الاتحاد.
فيما صرح "تاوامبا" أن متابعته لحساب الاتحاد حدث عن طريق الخطأ، قائلاً: "أنا لاعب كرة قدم، لست خبيرًا بالمعلومات فالنقر الخاطئ لا يجب أن يكون بهذه الأهمية".
ويلعب الكاميروني في صفوف التعاون منذ صيف 2018، عندما انتقل إليه قادمًا من صفوف بارتيزان بلجراد الصربي.