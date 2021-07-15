نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

" البيئة" و"صندوق التنمية السياحي" يوقعان مذكرة تفاهم لجذب الاستثمارات العالمية

منذ يوم
1153
" البيئة" و"صندوق التنمية السياحي" يوقعان مذكرة تفاهم لجذب الاستثمارات العالمية

بدر الحارثي (صدى):
انطلاقًا من تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعات الحكومية بما يخدم الوطن ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية السياحي، لتعظيم الفائدة من الموارد والأصول التي تشرف عليها الوزارة، وإتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين المحليين والعالميين في المناطق والوجهات المستهدفة حسب الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

وستساهم المذكرة بتعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين في مجال استثمار العقارات التي تشرف عليها الوزارة بما يسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة، ودعم وتطوير قطاع السياحة، حيث سيعمل الطرفان على تحديد المناطق والوجهات السياحية المستهدفة، وتوفير الفرص المجزية للمستثمرين، وذلك بدعم من المنتجات المالية المتنوعة التي يقدمها الصندوق من قروض وتسهيلات وضمانات مالية.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أحمد
قال الله تعالى : ﴿ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى﴾ وقال رسول الله ﷺ : (( لقد هممت أن آمر فيؤذن للصلاة ثم...
أحمد
قال الله تعالى : ﴿ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى﴾ وقال رسول الله ﷺ : (( لقد هممت أن آمر فيؤذن للصلاة ثم...
ابو عمار
طيب
ابو عمار
العقل زين وايضاح خطاء خروجها بهدؤ افضل من ضربها
ابو عمار
ما يجوز

أخر الأخبار

"تقنية النانو" مستقبل العالم الجديد
"تقنية النانو" مستقبل العالم الجديد
منذ 39 دقيقة 381
مركز اللقاحات بالمستشفى الجامعي بنجران يواصل العمل خلال إجازة العيد
مركز اللقاحات بالمستشفى الجامعي بنجران يواصل العمل خلال إجازة العيد
منذ 54 دقيقة 1208
"الحصيني": اليوم هو أول أيام جمرة القيظ
"الحصيني": اليوم هو أول أيام جمرة القيظ
منذ ساعة 1273
شركة جنى للخدمات البحرية تعلن عن وظائف شاغرة
شركة جنى للخدمات البحرية تعلن عن وظائف شاغرة
منذ ساعة 1316
أسعار الذهب اليوم الجمعة
أسعار الذهب اليوم الجمعة
منذ ساعة 1278
أسعار العملات مقابل الريال
أسعار العملات مقابل الريال
منذ ساعتين 1255
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
منذ ساعتين 1336
"النيابة العامة": انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تؤدي للمُساءلة الجزائية
"النيابة العامة": انتهاك تعليمات بيع سندات الهدي والأضاحي تؤدي للمُساءلة الجزائية
منذ ساعتين 1272
بالصور.. الفيحاء يتعاقد مع المحترف اليوناني باناغيوتيس تاختيدس
بالصور.. الفيحاء يتعاقد مع المحترف اليوناني باناغيوتيس تاختيدس
منذ ساعتين 1299
إصابة 11 شخصًا في حادثين مروريين بالرياض
إصابة 11 شخصًا في حادثين مروريين بالرياض
منذ 3 ساعات 1496