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تامر حسني: حلا شيحة تقاضت مبلغًا ضخمًا مقابل مشاهد الفيلم

منذ ساعتين
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تامر حسني: حلا شيحة تقاضت مبلغًا ضخمًا مقابل مشاهد الفيلم

القاهرة (صدى):
رد الفنان تامر حسني على تصريحات الفنانة حلا شيحة الخاصة بكليب "بحبك" الذي يتعلق بالدعاية الخاصة بفيلم "مش أنا" وتبرأها منه الفيلم ومطالباتها إياه بالتوبة.

وقال "تامر" في منشور له عبر حسابه على "الفيسبوك": "أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل.. دا محصلش اصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد و أخلف، وأنا إحترمت كلامي معاكي ووعدتك أشيل مشاهد تانيه طلبتيها و شيلتها بالفعل".

وأضاف عن تبرأها من الفيلم: "الفيلم بقاله ٣ أسابيع في السينمات و الكليب موجود جوه الفيلم هو بالنسبالك الحرام إننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس ! إنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي ؟.. منطق غريب فعلاً يا حلا".

واستكمل حديثه عن مشاركاتها في الفيلم: "أنتي اللي مضيتي عقد و تقاضيتي عليه مبلغ كبير عشان الدور دا بعينه !.. هو مش إنتي اللي صورتيه و مثلتيه بنفسك و بمنتهى الرضا ولاّ حد أجبرك ؟".

وأضاف "تامر" معاتبًا الفنانة حلا شيحة: "أنا زعلان منك جداً يا حلا على مفردات البوست بتاعك الغير موفقه و مستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح و اتهامات باطله ليا".

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد تبرأ الفنانة حلا شيحة من كليب "بحبك" الخاص بدعاية فيلم "مش أنا" مطالبة تامر حسني بالتوبة والوفاء بوعده.

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تامر حسني
التوبة
حلا شيحة
فيلم مش أنا
كليب بحبك

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14805
منذ ساعتين
ثامر طمر على حلا طمرة حصني
محمد الحربي
محمد الحربي عدد التعليقات : 19
منذ 36 دقيقة
كنا سابقا نقرأ اخبار جيدة مفيدة ذات قيمة اما الآن اسفاف وانحطاط ومساحة تعطى لخبر اقل من عادي
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14805
منذ 4 دقائق
الجيد تلقاه وقت ما تنخاه

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يا حظ من كان معه حق الآيسكريم .. أو غداه اليوم مصقغة
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا في المثل // لياجاك اثنين حك راسك .. .. وقالوا // الكثره تغلب الشجاعه ،،، وماله الا الهرب ..
د محمد ماجد بخش
الجيد تلقاه وقت ما تنخاه
د محمد ماجد بخش
عقبال ما تعرس ونقرأ أخبار فرحك في صحيفة صدى الإلكترونية.. 🤲
ابو محمد 😎 ✍️
مامعهم حق ..

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