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حلا شيحة تهاجم تامر حسني وتطالبه بالتوبة

منذ ساعة
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حلا شيحة تهاجم تامر حسني وتطالبه بالتوبة

القاهرة (صدى):
فتحت الفنانة حلا شيحة النار على الفنان تامر حسني بسبب كليب أغنية "بحبك" من فيلم "مش أنا" متهمة إياه بعدم احترامه لوعده لها وحذفه لهذه المشاهد.

وقالت "حلا" في منشور لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "أنا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف، والفن اللي بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن".

وتابعت عن ظهورها في كليب "بحبك" برفقة تامر حسني: "بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا.. وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط، أنا مش هتكسف أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح".

وتابعت متبرئة من الفيلم: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة، واتفاجئت أكثر خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه هيحترم رغبتي بحذف بعض المشاهد".

ووجهت حديثها لـ "نجم الجيل" داعية إياه للتوبة: "الفيلم عمل إيرادات ونجح بمقاييس الدنيا، بس لم ينجح بمقاييس الآخرة، وأحب أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب".

واستكملت: "الكلام ده أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا.. شوفه تاني يمكن يفكرك إن جواك أكيد فيه صراع، وأنا وكلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح".

 

تامر حسني
فيلم مش أنا
نجم الجيل
حلا شحية
كليب بحبك

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14792
منذ 58 دقيقة
أحلى ....

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
أهذا ما وصلنا لة من تطور في النقل على المنصة ههههههه الله المستعان
ع. س. ع
اي خبر عن فريق الفقر لا بد أن يتم تضخيمة مثلاً هذا اللاعب لاعب مستواة متواضع جداً وتم صياغة الخبر وكأنهم يتنافسون على كريستيانو...
د محمد ماجد بخش
خرارة
د محمد ماجد بخش
سعدم سلم حكومم
د محمد ماجد بخش
لولا البكاء لما كان الصفاء

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