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بالفيديو .. قصة جبل ثبير مهبط الملائكة وفداء إسماعيل بمكة

منذ 4 ساعات
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بالفيديو .. قصة جبل ثبير مهبط الملائكة وفداء إسماعيل بمكة

مكة المكرمة (صدى):
يعتبر جبل ثبير من أكبر جبال مكة المكرمة، وهو مهبط الملائكة ، ويقع شرقي المسجد الحرام، وهو من أكبر جبال مكة المكرمة، ويطل على مشعر منى من جهة الغرب ويقع بمحاذاة جبل النور.

ويسمي الجبل بثبير لارتفاعه وعلو قامته، كان يعرف في الجاهلية بتوقيت نزول العرب من مزدلفة وكانوا يقولون:" أشرق ثبير كيما نفير ".

وعند سفح جبل ثبير كان هناك فداء إسماعيل عليه السلام بكبش نزل من السماء، لذلك يسمى بجبل مهبط الملائكة لنزول جبريل عليه السلام إكراماً لإبراهيم الخليل في القصة المذكورة في القرآن الكريم؛ (وفديناه بذبح عظيم).

ويعرف الجبل اليوم بمجر الكبش، ويسمى بجبل ثبير نسبة إلى رجل اسمه ثبير من هذيل سكنه، وهو عبارة عن أربعة جبال، يقال عنها أثبرة منها ثبير غيناء وثبير الأعرج وثبير الزنج وثبير النصع.

مكة
جبل جبل ثبير
مهبط الملائكة
فداء إسماعيل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130742
منذ 3 ساعات
كرم الله مكة وشعائرها المطهره ، بأن جعلها محجاً للمسلمين وشرفهم برؤياها وقضاء المناسك وبشرهم باالرضى والمغفره .. وهذه منّة من الله على عباده ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130742
منذ 3 ساعات
كرم الله مكة وشعائرها المطهره ، بأن جعلها محجاً للمسلمين وشرفهم برؤياها وقضاء المناسك وبشرهم باالرضى والمغفره .. وهذه منّة من الله على عباده ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14818
منذ ساعة
الموسيقى كأنها لمسلسل مصري صعيدي قديم يحكي قصة دارت في دوار العمدة

المذيع يقول ذَبح بذَبح .. وهو مخطيء في النطق واللفظ

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
شكله حازم رباط الامان ولا يمديه طار من السياره
محمد السلماني
الاخ الي يقولي عندنا افضل من فواز القرني من عندك علمني بس ما فيه الا الشايب وليد عبدالله لو اصاب قسم بالله يخلون مادو...
محمد
الاخ الي يقولي عندنا افضل من فواز القرني من عندك علمني بس ما فيه الا الشايب وليد عبدالله لو اصاب قسم بالله يخلون مادو...
ابو محمد 😎 ✍️
ايه لاتسكتين عن الطواغيت المشركين المجرمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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