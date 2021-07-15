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العقل نعمة

منذ 21 ساعة
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أحمد
قال الله تعالى : ﴿ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى﴾ وقال رسول الله ﷺ : (( لقد هممت أن آمر فيؤذن للصلاة ثم...
أحمد
قال الله تعالى : ﴿ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى﴾ وقال رسول الله ﷺ : (( لقد هممت أن آمر فيؤذن للصلاة ثم...
ابو عمار
طيب
ابو عمار
العقل زين وايضاح خطاء خروجها بهدؤ افضل من ضربها
ابو عمار
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