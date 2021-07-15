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نقاش ومشادة كلامية بين فتاة وشبان في منتزه
منذ 3 ساعات
1444
2
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 14805
منذ ساعتين
تك توك دا
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130731
منذ 4 دقائق
مامعهم حق ..
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
يا حظ من كان معه حق الآيسكريم .. أو غداه اليوم مصقغة
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا في المثل // لياجاك اثنين حك راسك .. .. وقالوا // الكثره تغلب الشجاعه ،،، وماله الا الهرب ..
د محمد ماجد بخش
الجيد تلقاه وقت ما تنخاه
د محمد ماجد بخش
عقبال ما تعرس ونقرأ أخبار فرحك في صحيفة صدى الإلكترونية.. 🤲
ابو محمد 😎 ✍️
مامعهم حق ..
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