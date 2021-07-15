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مواصفات وأسعار أبرز موديلات سيارات سيدان 2021 في المملكة

منذ 15 ساعة
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مواصفات وأسعار أبرز موديلات سيارات سيدان 2021 في المملكة

أميرة خالد (صدى):
تُنافس سيارات السيدان غيرها من فئات السيارات، وشهد هذا العام طرح العديد من موديلاتها في المملكة، منها موديل "هوندا سيفيك" الذي يبلغ سعره للفئة الأولى منه LX SPORT نحو 92 ألف ريال، و118 ألف ريال، للفئة الثانية RS.

ويتميز "هوندا سيفيك" بفرامل يد كهربائية وحساسات ركن خلفية، ونظام ترفيهي مكون من شاشة وسائط 7 بوصة، ووسائد هوائية ونظام فرامل ABS، ومحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، بقوة123 حصان، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن / متر، مع ناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك.

ويأتي الموديل الثاني "كيا سيراتو" بأسعار متعددة ، وهي 63 ألف ريال للفئة الأولى MPI BASE ،و68 ألف ريال للفئة الثانية MPI TOP، أما الفئة الثالثة BASE HB فبلغ سعرها 77 ألف ريال، بينما الفئة الرابعة TOP HB بسعر 90 ألف ريال.

ويمتلك هذا الموديل حساسات ركن خلفية، وفتحة سقف كهربائية، ومثبت سرعة، وخاصية التحكم عن بعد في غلق وفتح أبواب السيارة، ومحرك 1600 سي سي، بقوة 130 حصان، وعزم أقصى للدوران 192 نيوتن. متر.

وهناك أيضا موديل "ام جى 6"، وهو يأتي بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، قوة 169 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، ويبلغ سعر الفئة الأولى COM نحو 72 ألف ريال، أما الفئة الثانية LUX فهي بسعر 80 ألف ريال.

وتشمل موديلات سيارات السيدان في المملكة موديل "سوزوكى سياز" الذي يحظى بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، قوة 104 حصان، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، فضلا عن إمكانية التحكم في ضبط مستوي الإضاءة، واحتوائه على عجلة قيادة مكسوة من الجلد، ومثبت سرعة.

ويبلغ سعر سيارات "سوزوكى سياز" للفئة الأولى GL نحو 55 ألف ريال، أما الفئة الثانية GLX فهي بسعر 66 ألف ريال، أما موديل "جيلى جي تى" فيحظى بمحرك سعة 2400 سي سي 4 سلندر، قوة 160 حصان عند 6200 لفة في الدقيقة عزم دوران 210 نيوتن متر، و ايموبليزر ضد السرقة، وكمبيوتر رحلات، ويبلغ سعره للفئة الأولى ADVANCE نحو 62 ألف ريال، بينما بلغ سعر الفئة الثانية ELEGANCE نحو 70 ألف ريال، أما الفئة الثالثة PRESTIGE فتأتي بسعر 79 ألف ريال.

 

سيارة
المملكة
سيدان
سوزوكى سياز
جيلى جي تى موديل
ام جى 6

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