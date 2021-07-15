نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رجل يضرب شقيقته بعد الخروج مع خطيبها دون اخذ الإذن منه

منذ ساعة
1299
1

التعليقات

خالد
خالد عدد التعليقات : 1424
منذ 13 دقيقة
خروجها خطأ وجريمه ..... لو كان متملكها وكاتب عليها مافيها أي مشكله

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

4lovex2
🙄😑
اللهو البرى
ايو والله ابو محمد.. وان مافزعت لصاحبك وهو حي.. وش فايدة لامات قلت مرحوم
اللهو البرى
ايو والله ابو محمد.. وان مافزعت لصاحبك وهو حي.. وش فايدة لامات قلت مرحوم
اللهو البرى
ايو والله ابو محمد.. وان مافزعت لصاحبك وهو حي.. وش فايدة لامات قلت مرحوم
4lovex2
لعنة الله عليهم اقذر مخلوقات الأرض الليبيين الخونه العنصريين لعنة الله عليهم

أخر الأخبار

بالفيديو.. يتم تسليم الحجاج بطاقة الحج الذكية فور وصولهم لمركز الزايدي
بالفيديو.. يتم تسليم الحجاج بطاقة الحج الذكية فور وصولهم لمركز الزايدي
منذ 3 دقائق 1024
مواصفات وأسعار أبرز موديلات سيارات سيدان 2021 في المملكة
مواصفات وأسعار أبرز موديلات سيارات سيدان 2021 في المملكة
منذ 5 دقائق 1040
بالفيديو.. أحمد الفيشاوي يسخر من محمد رمضان على طريقته
بالفيديو.. أحمد الفيشاوي يسخر من محمد رمضان على طريقته
منذ 12 دقيقة 207
النعيرية أعلى مدن المملكة حرارة اليوم
النعيرية أعلى مدن المملكة حرارة اليوم
منذ 27 دقيقة 1280
تدشين سوق للمواشي لأول مرة في أحياء الجوهرة بالدرعية (فيديو)
تدشين سوق للمواشي لأول مرة في أحياء الجوهرة بالدرعية (فيديو)
منذ 37 دقيقة 1300
نقاش ومشادة كلامية بين فتاة وشبان في منتزه
نقاش ومشادة كلامية بين فتاة وشبان في منتزه
منذ 41 دقيقة 588
احمد الشمراني وخالد قاضي رحمه الله في المدرجات عام 1993 م
احمد الشمراني وخالد قاضي رحمه الله في المدرجات عام 1993 م
منذ 42 دقيقة 482
يامن شراله من حلاله عله
يامن شراله من حلاله عله
منذ 43 دقيقة 412
سعد الحريري يعتذر عن تشكيل حكومة لبنان
سعد الحريري يعتذر عن تشكيل حكومة لبنان
منذ 58 دقيقة 1445
الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية
الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية
منذ ساعة 1428