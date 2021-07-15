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١٠ مستشفيات و ٨٢ مركزا صحياً بتجمع مكة المكرمة الصحي تعلن جاهزيتها لموسم الحج

منذ يوم
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١٠ مستشفيات و ٨٢ مركزا صحياً بتجمع مكة المكرمة الصحي تعلن جاهزيتها لموسم الحج

حسين العلي (صدى):
بإشراف مباشر من قبل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة وبمتابعة رئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية الدكتور وائل بن حمزة مطير ، أعلن تجمع مكة المكرمة الصحي جاهزيته لموسم الحج باكتمال الخطط التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لتقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى وفق خطط تنظيمية يشرف عليها التجمع الصحي.

حيث انهت ١٠ مستشفيات و ٨٢ مركزاً صحيا كافة الاستعدادات لتنفيذ الخطط المعدة لموسم الحج والتعامل مع كافة الحالات وفق الاجراءات الاحترازية المتبعة لتعامل مع جائحة كورونا (كوفيدا - ١٩) من مقام وزارة الصحة .

وتعمل مراكز طوارئ الحرم على مدار 24 ساعة في تقديم الرعاية الصحية لزوار وقاصدي المسجد الجرام كما تعمل جميع الاقسام في المستشفيات والمراكز الصحية وفق خطة تتناغم مع سير وساعات العمل بما لايؤثر على جودة العمل.

كما تعمل المستشفيات والمراكز المخصصة خلال موسم الحج بالاستمرار في تقديم لقاح كورونا بحسب المسجلين عبر تطبيق صحتي في مراكز الرعاية الصحية المخصصة بالإضافة الى الفئات عالية الخطورة من كبار السن والممارسين الصحيين في المستشفيات بحسب البرتوكول المعتمد.

وسخر التجمع كافة الامكانات لتجهيز الكوادر المدربة والامكانيات والاحتياجات المطلوبة حيث تم توفير غرف عزل في جميع المستشفيات والمراكز لتعامل مع كافة الحالات وتحديدا المصابين بكوفيدا - ١٩ للمساهمة في الحد من انتشار الجائحة.

كما رفع التجمع الصحي من أسرة وجاهزية غرف العنايات الحرجة بزيادة ثلاثة أضعاف لمواكبة اي طارئ لاسمح الله بالاضافة الى تجهيز جميع مراكز الرعاية الصحية بعيادات طوارئ مجهزة وغرف عزل وفقاً لمعايير وزارة الصحة .

وتعد مدينة الملك عبدالله الطبية المستشفى المتخصص في التعامل مع حالات الجلطات القلبية والدماغية حيث يتم نقل الحالات لها وفق الوقت المحدد عالميا للتعامل مع الجلطات وبأسرع الطرق من خلال إدارة أهلية العلاج والتنسيق الطبي بالتجمع الصحي بمكة المكرمة.

وتؤكد الادارة التنفيذية لتجمع مكة المكرمة الصحي على جاهزية الخدمات الصحية، ومتابعتها بشكل حثيث، لتقديم رعاية صحية متكاملة ترقى لتطلعات ضيوف وزوار بيت الله الحرام، وأهالي مكة المكرمة.

 

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