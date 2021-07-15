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تجربة فرضية لقياس جاهزية طوارئ مستشفى منى الوادي لإستقبال الحالات

منذ يوم
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تجربة فرضية لقياس جاهزية طوارئ مستشفى منى الوادي لإستقبال الحالات

حسين العلي (صدى):
أجرت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة صباح الخميس؛ تجربة فرضية بمستشفى منى الوادي بمشعر منى، لقياس جاهزية قسم الطوارئ لإستقبال الحالات الطارئة خلال موسم الحج للعام 1442هـ، بإشراف من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج التنفذية الدكتور وائل بن حمزه مطير، وبحضور المشرف العام للإدارة العامة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بوزارة الصحة وعدد من قيادات صحة مكة المكرمة.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير بأن هذه الفرضية التي نفذت بمستشفى منى الوادي جاءت بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة بمكة المكرمة ولجنة الطوارئ والطب الميداني؛ لقياس مدى جاهزية قسم الطوارئ بالمستشفى لإستقبال والتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة خلال موسم الحج؛ موضحاً خضوع منسوبي الطوارئ بمستشفيات المشاعر لدورات تدريبية مكثفة لتجويد خدماتهم، وللتعامل مع الطوارئ والأزمات خاصة في هذه الظروف الإستثنائية للحج في ظل إستمرار جائحة كورونا للعام التالي.

مبيناً الإستعداد الكامل بطوارئ المستشفى بإستقبال الحالات والتعامل معها من خلال نجاح التجربة الفرضية التي تأكد جاهزية الصحة لموسم حج هذا العام.

وذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي بأن سيناريو التجربة الفرضية يدور حول تلقي طوارئ مستشفى منى الوادي بلاغ عبر العمليات المشتركة 911 عن وقوع حادث إنقلاب مركبة نتج عنه 20 إصابة، حيث يتم توجيه عدد من المناوبين لموقع الحادث بالتنسيق مع الجهات والأقسام المختصة بالتعامل مع الحالات، ورفع درجة التأهب والإستعداد بالمستشفى لإستقبال الحالات المنتقلة له وتقديم الرعاية الطبية لهم.

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