بالفيديو.. أحمد الفيشاوي يسخر من محمد رمضان على طريقته

القاهرة (صدى):
نشر الفنان المصري أحمد الفيشاوي مقطع فيديو يسخر فيه من الفنان محمد رمضان خلال استمتاع الأخير بعطلته الصيفية داخل "المسبح".
وظهر "رمضان" في الفيديو الذي نشره وهو يقوم بالسباحة مرتديًا نظارة سوداء وفي يده كوب مطبوع عليه صورته.
فيما قام "الفيشاوي" بنشر ذات الفيديو لـ "رمضان" وقام بتركيب أغنية خاصة بالمطرب عبدالباسط حمودة يقول فيها: "أنا مش عارفني، أنا تهت مني، أنا مش أنا".
وهو ما اعتبره المتابعون سخرية من "الفيشاوي" لتصرفات محمد رمضان بسبب اللوك الجديد الذي ظهر عليه في مقطع الفيديو.
وجاء ذلك على خلفية الأزمة المشتعلة بين "الفيشاوي" ونمبر وان التي وصلت إلى إنتاج كلاً منهما لأغاني يتراشقون فيها بالعبارات.