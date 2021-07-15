نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. أحمد الفيشاوي يسخر من محمد رمضان على طريقته

منذ ساعة
735
2
بالفيديو.. أحمد الفيشاوي يسخر من محمد رمضان على طريقته

القاهرة (صدى):
نشر الفنان المصري أحمد الفيشاوي مقطع فيديو يسخر فيه من الفنان محمد رمضان خلال استمتاع الأخير بعطلته الصيفية داخل "المسبح".

وظهر "رمضان" في الفيديو الذي نشره وهو يقوم بالسباحة مرتديًا نظارة سوداء وفي يده كوب مطبوع عليه صورته.

فيما قام "الفيشاوي" بنشر ذات الفيديو لـ "رمضان" وقام بتركيب أغنية خاصة بالمطرب عبدالباسط حمودة يقول فيها: "أنا مش عارفني، أنا تهت مني، أنا مش أنا".

وهو ما اعتبره المتابعون سخرية من "الفيشاوي" لتصرفات محمد رمضان بسبب اللوك الجديد الذي ظهر عليه في مقطع الفيديو.

وجاء ذلك على خلفية الأزمة المشتعلة بين "الفيشاوي" ونمبر وان التي وصلت إلى إنتاج كلاً منهما لأغاني يتراشقون فيها بالعبارات.

 

 

الخلافات
محمد رمضان
أحمد الفيشاوي
نمبر وان
عبدالباسط حمودة

التعليقات

خالد
خالد عدد التعليقات : 1425
منذ ساعة
حثالات وسرابيت مهمتهم الهاء الناس عن مشاكلهم وهمومهم .
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14792
منذ ساعة
خوات .. في الفن

الفن الفاجر

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ع. س. ع
أهذا ما وصلنا لة من تطور في النقل على المنصة ههههههه الله المستعان
ع. س. ع
اي خبر عن فريق الفقر لا بد أن يتم تضخيمة مثلاً هذا اللاعب لاعب مستواة متواضع جداً وتم صياغة الخبر وكأنهم يتنافسون على كريستيانو...
د محمد ماجد بخش
خرارة
د محمد ماجد بخش
سعدم سلم حكومم
د محمد ماجد بخش
لولا البكاء لما كان الصفاء

أخر الأخبار

الكاميروني لياندر تاوامبا يثير الجدل بسبب متابعته لـ "الاتحاد"
الكاميروني لياندر تاوامبا يثير الجدل بسبب متابعته لـ "الاتحاد"
منذ 17 دقيقة 1194
الكويت تسمح بتجديد إذن عمل لمن بلغ الـ 60 عاما بمقابل مادي
الكويت تسمح بتجديد إذن عمل لمن بلغ الـ 60 عاما بمقابل مادي
منذ 26 دقيقة 1180
ضبط 25 شخصاً خالفوا تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في القصيم
ضبط 25 شخصاً خالفوا تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا في القصيم
منذ 34 دقيقة 1181
بالفيديو .. هجوم بالأسلحة على سوق لبيع الأسماك بالعراق
بالفيديو .. هجوم بالأسلحة على سوق لبيع الأسماك بالعراق
منذ 46 دقيقة 1412
الأمير سطام بن خالد ينتقد مسلسل درامي بسبب تقديمة صورة سيئة عن المواطن
الأمير سطام بن خالد ينتقد مسلسل درامي بسبب تقديمة صورة سيئة عن المواطن
منذ 48 دقيقة 1535
خالد آل ظافر يحتفل بتخرجه من جامعة جازان في القانون العام
خالد آل ظافر يحتفل بتخرجه من جامعة جازان في القانون العام
منذ 58 دقيقة 475
تامر حسني: حلا شيحة تقاضت مبلغًا ضخمًا مقابل مشاهد الفيلم
تامر حسني: حلا شيحة تقاضت مبلغًا ضخمًا مقابل مشاهد الفيلم
منذ ساعة 545
التعاون والرائد يتنافسان على ضم مهاجم النصر
التعاون والرائد يتنافسان على ضم مهاجم النصر
منذ ساعة 1359
بالفيديو .. قصة جبل ثبير مهبط الملائكة وفداء إسماعيل بمكة
بالفيديو .. قصة جبل ثبير مهبط الملائكة وفداء إسماعيل بمكة
منذ ساعة 1420
حلا شيحة تهاجم تامر حسني وتطالبه بالتوبة
حلا شيحة تهاجم تامر حسني وتطالبه بالتوبة
منذ ساعة 734