القبض على مراهق حاول إحراق مستشفى الفرات بالعراق

بغداد (صدى):
حاول فتى يبلغ من العمر 16 عاما إشعال النيران في مستشفى الفرات في قضاء الكوفة التابع لمحافظة النجف الأشرف بالعراق.
وتمكنت قوات الأمن العراقية من القبض على الفتى أثناء محاولته حرق قناني الأكسجين في المستشفى، واتضح أن المقبوض عليه سبق أن شارك في ساحات مظاهرات تشرين عام 2019.
وأوضحت الشرطة أن المراهق سبق وأن تم ضبطه أيضا وهو يحاول إشعال النار في طوارئ المستشفى بمواد حارقة كان يحملها.
يذكر أن العراق سجل حادث حريق مروع طال جناح عزل فيروس كورونا في مستشفى بمدينة الناصرية العراقية، مما أسفر عن مقتل 92 شخصُا.
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