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يمني يقتل زوجته وابنته بقنبلة في صنعاء

منذ 23 دقيقة
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يمني يقتل زوجته وابنته بقنبلة في صنعاء

فهمي محمد (صدى):
قتل مواطن يمني، زوجته وابنته ذات الـ5 سنوات، وأصاب شقيقها في العاصمة صنعاء، باستخدام قنبلة يدوية،على خلفية نزاع عائلي.

وأوضحت مصادر أن الدكتورة منيرة الحداد طبيبة أسنان، قتلت مع ابنتها جوري، وأصيب شقيقها، بعد قيام زوجها، مساء الثلاثاء، برمي قنبلة يدوية عليهما، وعلى إثرها فارقت مع ابنتها الحياة على الفور.

وأضافت المصادر أن الزوج أقدم على هذه الجريمة البشعة بعد خلاف بينهما، في الوقت الذي ذهبت مع شقيقها لإحضار أطفالها من بيته، مبينة أن الراحلة وصلت برفقة شقيقها إلى منزل زوجها لأخذ أولادها، فرماهم الزوج بقنبلة يدوية كانت بحوزته، فقتلت الأم والبنت وأصابت الخال، فيما نجا ابنها عبدالعزيز البالغ من العمر 3سنوات بأعجوبة.

وقال ناشطون يمنيون، إن الخلاف بين الزوجين كان حول حضانة الأطفال، حيث حكمت المحكمة بأحقية الزوجة في الحضانة لأطفالها.

صنعاء
قنبلة
يمني
نزاع عائلي

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 43
منذ 13 دقيقة
لاحول ولاقوة الابالله

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