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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

منذ ساعة
1402
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 6 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما انتهى تعقيمه واكتملت جاهزيته خلال 159 يوماً 1848 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي عقمت احترازيا وأعيد فتحها هي ثلاثة مساجد بالمنطقة الشرقية ومسجدان في منطقة جازان ومسجد واحد في منطقة الرياض.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد ، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

الرياض
وزارة الشؤون الإسلامية
الشؤون الإسلامية
مساجد
كورونا

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