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إجبار مهاجرات محتجزات بليبيا على ممارسة الجنس مقابل الماء

منذ ساعة
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إجبار مهاجرات محتجزات بليبيا على ممارسة الجنس مقابل الماء

وكالات (صدى):
كشفت منظمة العفو الدولية عن تعرض المهاجرات المحتجزات بمعسكرات الاعتقال الليبية للعنف الجنسي على أيدي الحراس الذين يجبرونهن على ممارسة الجنس مقابل الحصول على المياه والطعام.

وسلط التقرير الضوء على المهاجرين الذين تم اعتراضهم في البحر الأبيض المتوسط ​​ونلقوا إلى ليبيا في عامي 2020 و2021، إلى تدهور الأوضاع في المعسكرات على الرغم من وضعها في الآونة الأخيرة تحت سيطرة وزارة الداخلية الليبية.

وأوضحت امرأة لمنظمة العفو الدولية إن الحراس اغتصبوا النساء أو أجبروهن على ممارسة الجنس مقابل إطلاق سراحهن أو حصولهن على الماء النظيف.

وأضافت أن بعض النساء الحوامل دأب الحراس على اغتصابهن، بينما قال الرجال إنهم أجبروا على ارتداء الملابس الداخلية فقط في محاولة لإذلالهم. وتحدث آخرون، بينهم صبية، عن تعرضهم للتحرش والدفع وإساءة المعاملة.

وأشارت " العفو الدولية" إلى إن خفر السواحل الليبي الممول من الاتحاد الأوروبي اعترض في البحر نحو 15 ألفا وأعادهم إلى ليبيا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وهو ما يزيد عن 2020 بأكمله.

ليبيا
العفو الدولية
مهاجرات
محتجزات

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14773
منذ 58 دقيقة
ليبيا هذه أم لوبيا
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130712
منذ 53 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130712
منذ 51 دقيقة
حلوه ام لويبياهههههههههههههههههه ........

.. الا قل لي يادكتور بخش حفظك الله ، ماعلاقة اللوبيا باالملوخيه فيزيائياً ..؟
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14773
منذ 30 دقيقة
تقصد مغناطيسيا .. لأن الكتلة نوعا هي مادة في حيز محدد له تأثير قياسي مختلف مع تنوع امتداد امتزاج الكتلة في محور ثقل موحد ووحدة ثبات محددة
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130712
منذ 6 دقائق
زادك الله علماً يادكتور ونفع بعلمك .. آمين ..

.. لكن مفهومي انا ، هما شجيرتان خضراوان لهما سويقات ، تزهران وتثمران بما يُعرّف ويُعرَف باالعناقيد ، وإن كانتا تنتميان لفصيلتين مختلفتين ، هذا مفهومي الفيزيائي لهما .. ولكلٍ منهما فائدته الجمّه للإنسان .. هذا من فضل الله على الإنسان ومن ضمن متاعه باالحياة ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا...
ابو محمد 😎 ✍️
زادك الله علماً يادكتور ونفع بعلمك .. آمين .. .. لكن مفهومي انا ، هما شجيرتان خضراوان لهما سويقات ، تزهران وتثمران بما يُعرّف...
جاسم
ايام الخير والقناعة واحترام الجار الجار مشاركة في كل المناسبات تبادل الوجبات طلب المساعده الجاره لا تستغني عن جارتها في طلب اي شئ وفي...
شادن
ايششششش!!!!! ياخي كذب انا شايفتها لافه وتعدل السياره للطريق الصح .
المهم
لانهم سبايك

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