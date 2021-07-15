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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

منذ ساعة
1558
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا

الرياض (صدى):
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس قرب مستوى الـ10800 نقطة، على ارتفاع بنسبة 0.2 % مغلقا عند 10795 نقطة (+16 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 8.5 مليار ريال.

وكان مؤشر السوق قد سجل أعلى مستوى له خلال جلسة اليوم عند 10874 نقطة.

وتتوقف التداولات في السوق السعودي اعتبارا من اليوم لإجازة عيد الأضحى المبارك، على أن تستأنف عملها يوم الأحد 25 يوليو.

وأغلق سهما "مصرف الراجحي" و"سابك" على ارتفاع طفيف بأقل من 1 %.

وصعدت أسهم "المراعي" و"المجموعة السعودية" و"سبكيم" بين الـ1 و3 %، وارتفع سهم "بترورابغ" بنحو 4 % عند 27.50 ريال مسجلا أعلى إغلاق منذ 3 سنوات.

وسجل سهما "سيسكو" و"التعمير" أعلى إغلاق منذ 15 عاما عند 50.40 ريال (+3 %) و 28.80 ريال (+6 %).

وسجلت أسهم "الخريف" و"ريدان" و"بحر العرب" أعلى إغلاق منذ الإدراج.

في المقابل، تراجع سهما "الغاز" و"نماء" بنحو 3 %، وتصدر سهم "الوطنية للتأمين" تراجعات السوق اليوم بأكثر من 6%.

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