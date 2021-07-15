نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"العويسى" يتفقد جاهزية المراكز الاسعافية ومهابط الطيران بالمشاعر المقدسة

منذ 14 ساعة
1593
"العويسى" يتفقد جاهزية المراكز الاسعافية ومهابط الطيران بالمشاعر المقدسة

سعيد العجل (صدى):
يواصل رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي الدكتور جلال العويسى جولاته الميدانية والتفقدية للوقوف على جاهزية واستعدادات الهيئة لموسم الحج لعام ١٤٤٢ هـ بمشعر منى ، حيث اطلع على المراكز الاسعافية في المشاعر المقدسة و جاهزيتها، كما التقى خلال الجولة بمشرفي نطاق ( منى ) واستمع إلى شرح مفصل على جاهزية المراكز والكوادر البشرية والآليات المدعمة بها.

وخلال الجولة التفقدية التقى الدكتور العويسى برؤساء المراكز والمسعفين، وطالبهم بتوفير أفضل الخدمات الإسعافية لضيوف الرحمن، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تقديم أفضل الخدمات للقطاعات المشاركة في الحج.

واختتم العويسى جولته بزيارته لمهبط الطائرات بمشعر منى واطلع على تجهز المهبط واستمع لشرح مفصل على خطة عمل ترحيل الحالات الاسعافية الطارئة عبر الطيران العامودي منذ استلام البلاغ وحتى وصول الحالة للمستشفى.

وقال مشرف نطاق مشعر منى مازن الغامدي أن النطاق على أعلى جاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال مراكزها الإسعافية، وكوادرها الطبية المتخصصة، والقوى العاملة لتقديم الخدمات الإسعافية لخدمة ضيوف الرحمن.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
رحلة الزمن
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بدوي صبري
ربنا يوفقكم لردع المجرمين
د محمد ماجد بخش
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴿٥٥ الروم﴾
بدوي صبري
ربنا يوفقكم لردع المجرمين

أخر الأخبار

سعد الحريري يعتذر عن تشكيل حكومة لبنان
سعد الحريري يعتذر عن تشكيل حكومة لبنان
منذ 7 دقائق 1127
الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية
الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية
منذ 12 دقيقة 1124
القبض على مراهق حاول إحراق مستشفى الفرات بالعراق
القبض على مراهق حاول إحراق مستشفى الفرات بالعراق
منذ 15 دقيقة 1114
إندلاع حريق في إحدى المطابخ الشهيرة بمكة المكرمة
إندلاع حريق في إحدى المطابخ الشهيرة بمكة المكرمة
منذ 19 دقيقة 1236
يمني يقتل زوجته وابنته بقنبلة في صنعاء
يمني يقتل زوجته وابنته بقنبلة في صنعاء
منذ 22 دقيقة 257
"مينيز" يتوعد لاعبي النصر بعقوبات
"مينيز" يتوعد لاعبي النصر بعقوبات
منذ 29 دقيقة 1312
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
منذ ساعة 1397
«الصحة»: تسجيل 1165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 1713
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
منذ ساعة 1555
بالصور.. تكثيف جولات الإشراف الوقائي على مساكن ومخيمات الحجاج
بالصور.. تكثيف جولات الإشراف الوقائي على مساكن ومخيمات الحجاج
منذ ساعة 1938