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فوائد بذور مختلف النباتات للشعر والأظافر

منذ ساعة
1928
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فوائد بذور مختلف النباتات للشعر والأظافر

أميرة خالد (صدى):
كشفت أخصائية الجهاز الهضمي والتغذية، الدكتورة آلينا بودكوفسكايا عن فوائد بذور مختلف النباتات حيث تؤثر إيجابيا في الرغبة الجنسية والجلد والشعر والأظافر وتمنع تطور الخرف.

وأشارت الأخصائية في حديث تلفزيوني، إلى أن بذور اليقطين تحتوي على نسبة عالية من الزنك، الذي يساهم في إنتاج هرمون التستوستيرون. لذلك هي مفيدة وضرورية للرجال لرفع رغبتهم الجنسية.

وأضافت : وأما بالنسبة للنساء فتساعد كثيرا في الحفاظ على جمال الشعر والأظافر، حيث مكن تناول بذور اليقطين يوميا بإضافتها إلى السلطات أو الحساء، ولكن يمنع منعا باتا معالجتها حراريا.

وأشارت الأخصائية، إلى أن بذور عباد الشمس تحتوي على فيتامين Е، أحد مضادات الأكسدة التي تعمل على إبطاء شيخوخة الجسم. وتحتوي 100 غرام من البذور، على الكمية اليومية التي يحتاجها الجسم من هذا الفيتامين.

في حين تحتوي بذور الشيا على نسبة مرتفعة من المغنيسيوم، الذي يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية، وتساعد على مكافحة الإجهاد.

كما تستخدم بذور الكتان في علاج آلام والتهابات المعدة. وعند نقع هذه البذور تنتج مادة تغلف الغشاء المخاطي وتخفض مستوى الحموضة.

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130712
منذ 41 دقيقة
كلام في صميم الصميم الليلي ..

.. الصراحه هذي المقاله ، مهمه ومحببه لكل الرجاله ..

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