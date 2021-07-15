ضبط قائد مركبة مستهتر لقيامه بنقل مخلفات بناء بدون حماية

أبها (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط قائد مركبة مستهتر في سراة عبيدة بمنطقة عسير، قام بنقل مخلفات بناء دون حماية مما عرَّض حياة الآخرين للخطر.
وقال المرورعبر تويتر تفاعلًا مع بلاغ مواطن بهذا الخصوص: "نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام"
وفي وقت سابق، قدم المواطن بلاغ للمرور تضمن إن قائد المركبة المستهتر قام بنقل مخلفات البناء بدون أي حماية لمرتادي الطريق الرابط بين قرى بني بشر ومحافظة سراة عبيدة، وتحديدًا عند قرية آل الشتا، مطالبًا مسؤولي المرور بمحاسبته.