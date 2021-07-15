" جونسون " تسحب 6 من منتجاتها وتطلب من المستهلكين التوقف عن استخدامها

واشنطن (صدى):
قررت شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية للأدوية، سحب 6 من منتجاتها الخاصة بالوقاية من الشمس (نيتروجينا وأفينو) من متاجر في الولايات المتحدة.
وجاء ذلك بعد اكتشاف مادة البنزين الكيميائية التي يحتمل أن تكون مسببة للسرطان، في بعض العينات.
وقالت الشركة إنه يجب على المستهلكين التوقف عن استخدام واقيات الشمس المكونة من ستة أنواع تحت اسم (نيتروجينا وأفينو) والتخلص منها، باستثناء نيتروجينا للبشرة الرطبة.
وأضافت أنها تقوم أيضًا بإخطار الموزعين وتجار التجزئة بالتوقف عن بيع المنتجات والاستعداد لإعادتها.
وأشارت الشركة، إلى أنها لا تستخدم البنزين في تصنيع بخاخات واقيات الشمس، وتحقق في سبب احتوائها على هذه المادة المسرطنة.