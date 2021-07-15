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مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظيفة شاغرة

منذ 3 ساعات
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مستشفى قوى الأمن يعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن مستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني عن توفر وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم .

وأوضح المستشفى أن المسمي الوظيفي المطلوب أخصائي تقييم المنتجات والتقييس، واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (الإدارة الصحية؛إدارة سلااسل الإمداد وإدارة المستشفيات)أو ما يعادلها، ولديه خبرة لا تقل عن ٣سنوات لحمله الدبلوم، ولحملة البكالوريوس خبرة لاتقل عن سنتين، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية ، وإجادة الحاسب الآلي.

وأضاف أن التقديم بدأ اليوم وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مبينا أنه يمكن التقديم عبر بوابة المستشفى

الرياض
مستشفى قوى الأمن
وظيفة شاغرة

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