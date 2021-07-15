بالفيديو.. صفية العمري تعلق على "تشوه وجهها"

أميرة خالد (صدى):
كشفت الفنانة المصرية، صفية العمري، في أول ظهر لها بعد غياب طويل، عن شائعة دمرت حياتها وهي أنها أجرت عملية تجميل فاشلة أدت الى تشويه وجهها.
وأشارت خلال لقاء تلفزيوني إلى إصابتها بالعصب السابع وظلت لفترات طويلة تتعالج منه، وأدى ذلك إلى ارتخاء في عضلة العين وشلل في الجزء الأيسر من وجهها.
وقالت إنها أصيبت بهذا المرض أثناء تصويرها فيلم "صاحب الإدارة بواب عمارة"، مؤكدة أنها قدمت مشهدا وهي مريضة وتضع "الشال" على وجهها، حيث جسدت شخصية امرأة مصابة بشلل وتجري على الجسر.
وأكدت أنها تماثلت للشفاء بعد حصولها على الأدوية اللازمة وتناول الفتيامينات المطلوبة.