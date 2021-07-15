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بالفيديو.. صفية العمري تعلق على "تشوه وجهها"

منذ ساعة
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بالفيديو.. صفية العمري تعلق على "تشوه وجهها"

أميرة خالد (صدى):
كشفت الفنانة المصرية، صفية العمري، في أول ظهر لها بعد غياب طويل، عن شائعة دمرت حياتها وهي أنها أجرت عملية تجميل فاشلة أدت الى تشويه وجهها.

وأشارت خلال لقاء تلفزيوني إلى إصابتها بالعصب السابع وظلت لفترات طويلة تتعالج منه، وأدى ذلك إلى ارتخاء في عضلة العين وشلل في الجزء الأيسر من وجهها.

وقالت إنها أصيبت بهذا المرض أثناء تصويرها فيلم "صاحب الإدارة بواب عمارة"، مؤكدة أنها قدمت مشهدا وهي مريضة وتضع "الشال" على وجهها، حيث جسدت شخصية امرأة مصابة بشلل وتجري على الجسر.

وأكدت أنها تماثلت للشفاء بعد حصولها على الأدوية اللازمة وتناول الفتيامينات المطلوبة.

 

العمري
تشوه
صفية العمري
العصب السابع

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130702
منذ 49 دقيقة
هذا المرض اسمه ( ابو وجه ) ، وعلاجه الكي ، ويُشفى المريض بعد الكي مباشرءً ، بإذن الله ..

.. وهو مرض قديم ومعروف لدى العامه ، ولا ينفع معه العلاج الطبي العلمي ..

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أحدث التعليقات

فهد الشريف
الله لايبلانا من هذي الأشكال الفاسده معاد فيه حيا ولا ادب استغفر الله العظيم
فهد الشريف
الله لايبلانا من هذي الأشكال الفاسده معاد فيه حيا ولا ادب استغفر الله العظيم
نجاة محمد
هالة ليست مسلمة و طليقعا يستاهل ما جاة
فهد الشريف
الله لايبلانا من هذي الأشكال الفاسده معاد فيه حيا ولا ادب استغفر الله العظيم
شمس الحقيقة
اللهم اغفر لهم وارحمهم

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