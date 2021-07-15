طرق تساعد في التخلص من الماء المحتبس داخل الأذنين

أميرة خالد (صدى):
يمثل احتباس الماء في الاذنين مخاطرة كبيرة، ويعد الإحساس بالدغدغة في الأذنين وضعف السمع في إحداهما أو كلتيهما من أكثر العلامات شيوعا لهذه المشكلة.
وسلط تقرير، الضوء على مجموعة من الطرق للتخلص الفوري من الماء العالق في الاذن زهي:
إمالة الرأس
هذه الطريقة فعالة جدا للتخلص من المياه العالقة في قناة الأذن، فقط اتبع هذه الخطوات: أولاً قم بإمالة رأسك إلى الجانب المصاب وقم بتغطية الأذن براحة يدك، من المهم تغطية الأذن بالكامل براحة اليد وإغلاق الأذن بإحكام ودفع يدك إلى الأذن ذهاباً وإياباً، قد تسمع خروج الماء من قناة الأذن، وكخطوة أخيرة، قم بإمالة الرأس أكثر للسماح للماء بالتصريف من الأذن.
الاستحمام بالبخار
تنفذ هذه الطريقة عن طريق ملء وعاء بالماء الساخن وإمساك الأذن المصابة فوق الماء مع تغطية الرأس أيضا بمنشفة لحبس البخار. كل ما عليك فعله هو البقاء على هذا النحو لمدة 5- 10 دقائق واستنشاق البخار.
مناورة فالسالفا
تنفذ عن طريق سحب نفس عميق مع إغلاق الفم وإغلاق الأنف بالضغط على فتحتي الأنف بأصابع اليد، بعد ذلك ادفع الهواء من الرئتين مع مقاومة الأنف والفم المسدود، ما سيؤدي إلى دفع الهواء عن طريق قناة استاكيوس. ويمكن التأكد من نجاح العملية عند سماع صوت فرقعة بسيطة عند توسع القناة.
شد شحمة الأذن
يعمل السحب اللطيف لشحمة أذنك على تقويم قناة أذنك، ويساعد أي ماء محاصر على الخروج، فقط قم بإمالة رأسك إلى الجانب الذي تريد علاجه أو حتى الاستلقاء ثم ضع الأذن المصابة على منشفة، ثم شد شحمة أذنك برفق عدة مرات حتى يتسرب الماء إلى المنشفة.
اصنع قطرات الأذن الجافة
لصنع قطرات الأذن ستحتاج إلى خلط كميات متساوية من الخل والكحول. ويساعد الكحول في تبخر الماء في أذنك، والخل له خصائص مضادة للبكتيريا، ويساعد على إزالة شمع الأذن الذي قد يكون سبب احتباس الماء في الأذن. استخدم قطارة معقمة ثم ضع 3 قطرات من الخليط في الأذن المصابة وانتظر لمدة 30 ثانية. قم بإمالة رأسك إلى الجانب للسماح للمحلول بالخروج من الأذن.
مضغ العلكة أو التثاؤب عدة مرات متتالية
يؤدي مضغ بعض العلكة أو التثاؤب عدة مرات متتالية في بعض الأحيان، إلى تسريع التخلص من المياه العالقة وتنظيف أذنيك. وإذا لم يساعدك ذلك، فافتح فمك وحرك فكك قليلاً من جانب إلى آخر لفتح قناتي استاكيوس، وعند سماع صوت فرقعة، فاعلم أن قناتي استاكيوس قد انفتحتا، وقم بإمالة رأسك حتى يتم تصريف المياه.