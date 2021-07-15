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شاف الموت قدامه
منذ ساعة
380
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130702
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
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أحدث التعليقات
فهد الشريف
الله لايبلانا من هذي الأشكال الفاسده معاد فيه حيا ولا ادب استغفر الله العظيم
فهد الشريف
الله لايبلانا من هذي الأشكال الفاسده معاد فيه حيا ولا ادب استغفر الله العظيم
نجاة محمد
هالة ليست مسلمة و طليقعا يستاهل ما جاة
فهد الشريف
الله لايبلانا من هذي الأشكال الفاسده معاد فيه حيا ولا ادب استغفر الله العظيم
شمس الحقيقة
اللهم اغفر لهم وارحمهم
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