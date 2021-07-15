لكزس تعلن عن مواصفات بلاك لاين RX L موديل 2022 بعدد محدود

أميرة خالد (صدى):
كشفت شركة “لكزس” عن بيع إصدارا محدودً من نسخة بلاك لاين موديل 2022 RX L الرياضية متعددة الاستخدام.
وذكرت لكزس أنها ستطرح بلاك لاين موديل 2022 العام القادم بعدد 495 نسخة فقط، مع جنوط سوداء اللون بقياس 20 بوصة، مع إشارات بصرية مغطاه باللون الأسود واكصدام أمامى عريض.
وتأتي السيارة بمحرك V8 RX 350L سعة 3500 سي سي، بقوة قدرها 290 حصان، بينما يبدأ إصدار RX 450hL محرك سعة 4500 سي سي بلاك لاين الذي يعمل بالشحن الذاتي بقوة 308 حصان.
وحصلت سيارة لكزس بلاك لاين موديل 2022 على تصميمات داخلية مكونة من ثلاثة صفوف من سيارات الدفع الرباعي الفاخرة، و سيتم دمج المقاعد بالونين مختلفين أسود وأبيض.
ومن المقرر أن تطرح سيارة لكزس بلاك لاين موديل 2022 بسعر يبدأ من 52 ألف دولار أمريكى الى 55 ألف دولار أمريكى.