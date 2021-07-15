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قصة "ستيني" يتولى ضبط ساعات المسجد النبوي منذ 35 عاماً

منذ ساعتين
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قصة "ستيني" يتولى ضبط ساعات المسجد النبوي منذ 35 عاماً

نايف السالم (صدى):
سلط تقرير الضوء على قصة مواطن ستيني يتولى ضبط ساعات المسجد النبوي منذ 35 عاماً بحسب التوقيت الغروبي.

وأوضح التقرير الذي بثته قناة السعودية أن عبدالغفار بن عبدالغني قضى قرابة 35 عامًا من حياته، في العمل على ضبط عقارب الثواني والدقائق في ساعات المسجد النبوي بالمدينة المنورة، اعتمادًا على غروب الشمس.

ويراقب عبدالغفار البالغ من العمر 63 عاماً التوقيت بساعات المسجد النبوي التوقيت الغروبي المثبتة على يسار باب الرحمة بالمسجد النبوي، كما يقوم عبدالغفار بضبط الساعات كل يوم بعد الانتهاء من صلاة العشاء.

يجدر الإشارة إلى أن مهنة "الساعاتي" بالمسجد النبوي يرجع تاريخها إلى نحو 400 عام، ولا يتضمن المسجد الساعات بالتوقيت الغروبي فقط، وإنما يحتوي على العديد من الساعات الأخرى، ومنها الساعات الإلكترونية.

 

ساعات
المسجد النبزي
التوقيت الغروبي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130702
منذ ساعة
عظم الله اجره وجزاه كل خير ..

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أحدث التعليقات

فهد الشريف
الله لايبلانا من هذي الأشكال الفاسده معاد فيه حيا ولا ادب استغفر الله العظيم
فهد الشريف
الله لايبلانا من هذي الأشكال الفاسده معاد فيه حيا ولا ادب استغفر الله العظيم
نجاة محمد
هالة ليست مسلمة و طليقعا يستاهل ما جاة
فهد الشريف
الله لايبلانا من هذي الأشكال الفاسده معاد فيه حيا ولا ادب استغفر الله العظيم
شمس الحقيقة
اللهم اغفر لهم وارحمهم

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