قصة "ستيني" يتولى ضبط ساعات المسجد النبوي منذ 35 عاماً

نايف السالم (صدى):
سلط تقرير الضوء على قصة مواطن ستيني يتولى ضبط ساعات المسجد النبوي منذ 35 عاماً بحسب التوقيت الغروبي.
وأوضح التقرير الذي بثته قناة السعودية أن عبدالغفار بن عبدالغني قضى قرابة 35 عامًا من حياته، في العمل على ضبط عقارب الثواني والدقائق في ساعات المسجد النبوي بالمدينة المنورة، اعتمادًا على غروب الشمس.
ويراقب عبدالغفار البالغ من العمر 63 عاماً التوقيت بساعات المسجد النبوي التوقيت الغروبي المثبتة على يسار باب الرحمة بالمسجد النبوي، كما يقوم عبدالغفار بضبط الساعات كل يوم بعد الانتهاء من صلاة العشاء.
يجدر الإشارة إلى أن مهنة "الساعاتي" بالمسجد النبوي يرجع تاريخها إلى نحو 400 عام، ولا يتضمن المسجد الساعات بالتوقيت الغروبي فقط، وإنما يحتوي على العديد من الساعات الأخرى، ومنها الساعات الإلكترونية.