مصرع 5 مواطنين من عائلة واحدة في الأردن

عمّان (صدى):
وقع حادث سير مروع على طريق معبر جابر الحدودي شمال محافظة المفرق الأردنية، ما أسفر عن وفاة عائلة كاملة مكونة من 5 أفراد وعاملة آسيوية بينما أصيب 4 آخرين.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على طريق جابر الدولي، نتج عنه وفاة ستة أشخاص وأصابه أربعه آخرين بكسور ورضوض في مختلف انحاء الجسم.
وأضاف أن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى المفرق الحكومي، والإصابات قيد العلاج وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.