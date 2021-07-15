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مصرع 5 مواطنين من عائلة واحدة في الأردن

منذ 3 ساعات
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مصرع 5 مواطنين من عائلة واحدة في الأردن

عمّان (صدى):
وقع حادث سير مروع على طريق معبر جابر الحدودي شمال محافظة المفرق الأردنية، ما أسفر عن وفاة عائلة كاملة مكونة من 5 أفراد وعاملة آسيوية بينما أصيب 4 آخرين.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت مع حادث تصادم وقع ما بين مركبتين على طريق جابر الدولي، نتج عنه وفاة ستة أشخاص وأصابه أربعه آخرين بكسور ورضوض في مختلف انحاء الجسم.

وأضاف أن فرق الإسعاف عملت على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى المفرق الحكومي، والإصابات قيد العلاج وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.

الأردن
مواطنين
عائلة واحدة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130702
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. الله يرحمهم ويحسن عزاء من فقدهم .. آمين ..
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 42
منذ 34 دقيقة
انا لله وانا إليه راجعون
شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 149
منذ 18 دقيقة
اللهم اغفر لهم وارحمهم

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أحدث التعليقات

فهد الشريف
الله لايبلانا من هذي الأشكال الفاسده معاد فيه حيا ولا ادب استغفر الله العظيم
فهد الشريف
الله لايبلانا من هذي الأشكال الفاسده معاد فيه حيا ولا ادب استغفر الله العظيم
نجاة محمد
هالة ليست مسلمة و طليقعا يستاهل ما جاة
فهد الشريف
الله لايبلانا من هذي الأشكال الفاسده معاد فيه حيا ولا ادب استغفر الله العظيم
شمس الحقيقة
اللهم اغفر لهم وارحمهم

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