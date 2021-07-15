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نهاية الاستعجال والتهور
منذ 5 ساعات
740
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130713
منذ 3 ساعات
مقرود وقرد خلق الله من قرده ..
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