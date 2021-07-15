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زمن البساطة والسعادة في الرياض قبل 74 عام
منذ 5 ساعات
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البساطة
التعليقات
جاسم
عدد التعليقات : 134
منذ 12 دقيقة
ايام الخير والقناعة واحترام الجار الجار مشاركة في كل المناسبات تبادل الوجبات طلب المساعده الجاره لا تستغني عن جارتها في طلب اي شئ وفي الأعياد كل يخرج من بيته فرشه وابسط في الشارع ويأتي كل جار ما تجود به نفسه ويأكل الجميع بعد المعايده التي يفرح بها الجميع بالله كم الحنين لتلك الأيام
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جاسم
ايام الخير والقناعة واحترام الجار الجار مشاركة في كل المناسبات تبادل الوجبات طلب المساعده الجاره لا تستغني عن جارتها في طلب اي شئ وفي...
شادن
ايششششش!!!!! ياخي كذب انا شايفتها لافه وتعدل السياره للطريق الصح .
المهم
لانهم سبايك
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