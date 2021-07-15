" الدموع " تحمي العين من الجفاف والالتهابات

لندن (صدى):
كشف استشاري البصريات روبرت لونغهيرست في بريطانيا، أن البكاء له عدة أغراض صحية مفيدة، حيث أن هناك ثلاثة أنواع من الدموع: الدموع القاعدية، والدموع الانعكاسية، والدموع الانفعالية.
وقال الاستشاري إن تهيج العين شائع للغاية ويحدث لنا في معظم الأيام، وتحتوي الدموع الانعكاسية في الغالب على الماء ويتم إطلاقها عندما يزعج شيء ما أعيننا، مثل الرياح أو الدخان أو تقطيع البصل.
وأشار إلى أن الدموع القاعدية تحتوي على إنزيم يسمى الليزوزيم، وهو مضاد للميكروبات ويحمي عينيك من العدوى.
ولا تعد الدموع الانعكاسية رائعة في تهدئة تهيج العين فحسب، بل إنها تحمي القرنية، حيث أنها هي العدسة الخارجية للعين؛ حيث تتحكم وتركز على دخول الضوء إلى العين.
وأضاف أن هذا النسيج الشفاف هو أيضًا حاجز هيكلي يحمي العين من الالتهابات، ويمكن أن تكون الدموع حامية للقرنية.
وتابع أن الدموع القاعدية تحتوي على ثلاث طبقات تمنع جفاف العينين، في حين تحتوي الدموع العاطفية على مستويات عالية من الكورتيزول وهرمون التوتر الأساسي والأدرينالين، وهذه الهرمونات يمكن أن تساعد في تخفيف الألم الجسدي والعاطفي.