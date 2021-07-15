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" الدموع " تحمي العين من الجفاف والالتهابات

منذ 59 دقيقة
1829
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" الدموع " تحمي العين من الجفاف والالتهابات

لندن (صدى):
كشف استشاري البصريات روبرت لونغهيرست في بريطانيا، أن البكاء له عدة أغراض صحية مفيدة، حيث أن هناك ثلاثة أنواع من الدموع: الدموع القاعدية، والدموع الانعكاسية، والدموع الانفعالية.

وقال الاستشاري إن تهيج العين شائع للغاية ويحدث لنا في معظم الأيام، وتحتوي الدموع الانعكاسية في الغالب على الماء ويتم إطلاقها عندما يزعج شيء ما أعيننا، مثل الرياح أو الدخان أو تقطيع البصل.

وأشار إلى أن الدموع القاعدية تحتوي على إنزيم يسمى الليزوزيم، وهو مضاد للميكروبات ويحمي عينيك من العدوى.

ولا تعد الدموع الانعكاسية رائعة في تهدئة تهيج العين فحسب، بل إنها تحمي القرنية، حيث أنها هي العدسة الخارجية للعين؛ حيث تتحكم وتركز على دخول الضوء إلى العين.

وأضاف أن هذا النسيج الشفاف هو أيضًا حاجز هيكلي يحمي العين من الالتهابات، ويمكن أن تكون الدموع حامية للقرنية.

وتابع أن الدموع القاعدية تحتوي على ثلاث طبقات تمنع جفاف العينين، في حين تحتوي الدموع العاطفية على مستويات عالية من الكورتيزول وهرمون التوتر الأساسي والأدرينالين، وهذه الهرمونات يمكن أن تساعد في تخفيف الألم الجسدي والعاطفي.

العين
الدموع
جفاف العين
فوائد الدموع

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130685
منذ 12 دقيقة
سبحان الله ...

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أحدث التعليقات

4lovex2
دراسة صحيحة 100%100 المرأة عندنا مرفهه والسبب السوشل ميديا وتصويرهن لبذخ حياتهن والمهايط اليومي، طبعاً الفقر موجود.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
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4lovex2
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