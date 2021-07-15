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الاتحاد يتخلى عن "فواز القرني"

منذ 5 ساعات
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الاتحاد يتخلى عن "فواز القرني"

ماجد محمد (صدى):
قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، التخلي عن فواز القرني، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت مصادر أن النادي سيتنازل في المقابل، عن ثنائي محلي، لمصلحة قلعة العميد، بينهما لاعب مثل منتخب السعودية الأول لكرة القدم سابقًا، وفقًا لصحيفة " البلاد ".

وأضافت أن أندية الهلال والنصر والشباب، تتنافس للحصول على خدمات فواز القرني، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد، وجميعهم من العاصمة الرياض.

وأشارت إلى أن النصر، أقوى المرشحين للحصول على خدمات حارس الاتحاد، حيث قدم أكثر من عرض إلى إدارة الحائلي، في محاولة لتعويض الاسترالي براد جونز، الذي رحل عن صفوف الفريق.

الاتحاد
فواز القرني
الشارقة الإماراتي

التعليقات

عبدالله الخربي
عبدالله الخربي عدد التعليقات : 5
منذ ساعة
النصر ليس بحاجه الي القرني عنده حراس مرمي افضل منه
واذا هذا تفكير ادارة النصر دفع ملايين علي الفاضي للاعب عادي فقول علي النصر السلام
ابو سلطان
ابو سلطان عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
اتفق معاك
واضح*** وصريح***
واضح*** وصريح*** عدد التعليقات : 13781
منذ ساعة
الكابتن فواز القرني يعتبر إضافة ومكسب لأي فريق ينظم إلية،
بالتوفيق إن شاء الله ياكابتن..
سند اليامي
سند اليامي عدد التعليقات : 1
منذ 58 دقيقة
بعد انا اتفق
ابو صالح
ابو صالح عدد التعليقات : 1
منذ 52 دقيقة
الحقيقة مادي النصر مليئ بالحراس المميزين و مثلو المنتخبات الوطنية
وليد عبدالله وامين بخاري وصالح الوحيمد و نواف العقيدي وعبدالرحمن الشمري ورائد ازيبي وغيرهم
ولكن يبدو ان زامر الحي لا يطرب
إدارة العالمي
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9522
منذ 51 دقيقة
ترى فواز القرني حارس مميز ومكسب لأي فريق راح ياااخذة ***

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