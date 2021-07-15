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صندوق الاستثمارات وكوسكو يشتريان 21.2% في محطة بوابة البحر الأحمر

منذ 6 ساعات
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صندوق الاستثمارات وكوسكو يشتريان 21.2% في محطة بوابة البحر الأحمر

الرياض (صدى):
أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" إتمامها صفقة بيع حصتها في شركتها التابعة "شركة محطة بوابة البحر الأحمر" والتي تبلغ 21.2% إلى جانب بيع 18.8% من حصة ملكية الأقلية من المساهمين الآخرين إلى صندوق الاستثمارات العامة وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد.

وقالت الشركة إن الصفقة تضمنت بيع سيسكو حصتها في شركتها التابعة "شركة محطة بوابة البحر الأحمر" والتي تبلغ 21.2% وحصتها في الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) والتي تبلغ 4%، بالإضافة إلى بيع 14.8% من حصة ملكية الأقلية من المساهمين الآخرين لـ "شركة محطة بوابة البحر الأحمر" إلى صندوق الاستثمارات العامة وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد على أساس نسبي.

وأشارت إلى أنه تم تحديد قيمة الصفقة بناءً على أساس القيمة السوقية الكاملة لشركة محطة بوابة البحر الأحمر، والتي تبلغ 3.3 مليار ريال، مضيفة أن الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (لوجي بوينت) ستحصل على مبلغ إجمالي قدره 105 ملايين ريال (قبل احتساب تكاليف المعاملة) من أجل بيع حصتها بالكامل والتي تبلغ 4% في شركة محطة بوابة البحر الأحمر.

صندوق الاستثمارات
كوسكو
بوابة البحر الأحمر

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