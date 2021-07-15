نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

إيقاف تصريح تأدية الصلاة بالمسجد الحرام

منذ 6 ساعات
2702
إيقاف تصريح تأدية الصلاة بالمسجد الحرام

نايف السالم (صدى):
قررت وزارة الحج والعمرة إيقاف تصريح الصلاة في المسجد الحرام، اعتبارًا من الجمعة المقبلة وذلك استعدادا لمرحلة استقبال الحجاج وتجهيز المسجد الحرام لموسم حج هذا العام.

وقال قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي أنه تم فعليا تفريغ المنطقة المركزية في العاصمة المقدسة إلا للمصرح لهم، وفي الوقت الحالي هناك تصريح لتأدية الصلاة، واعتبارا من الجمعة المقبلة سيتم التوقف، وفقًا لـ" الوطن".

وأكد على أنه تمت مراعاة جميع الضوابط الصحية والأمنية والتنظيمية قائلا: «نحن اليوم نطبق هذه الضوابط على أرض الواقع والمحاور الرئيسية لإعداد هذه الخطة، ومن المتوقع أن تنعكس كل ما خطط له على أرض الواقع إلى جودة الخطط والناجحة لخدمة حجاج بيت الله الحرام».

 

 

الحج
الصلاة
المسجد الحرام
الحج والعمرة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
رحلة الزمن
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بدوي صبري
ربنا يوفقكم لردع المجرمين
د محمد ماجد بخش
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴿٥٥ الروم﴾
بدوي صبري
ربنا يوفقكم لردع المجرمين

أخر الأخبار

سعد الحريري يعتذر عن تشكيل حكومة لبنان
سعد الحريري يعتذر عن تشكيل حكومة لبنان
منذ 6 دقائق 1097
الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية
الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية
منذ 10 دقائق 1098
القبض على مراهق حاول إحراق مستشفى الفرات بالعراق
القبض على مراهق حاول إحراق مستشفى الفرات بالعراق
منذ 14 دقيقة 1106
إندلاع حريق في إحدى المطابخ الشهيرة بمكة المكرمة
إندلاع حريق في إحدى المطابخ الشهيرة بمكة المكرمة
منذ 17 دقيقة 1231
يمني يقتل زوجته وابنته بقنبلة في صنعاء
يمني يقتل زوجته وابنته بقنبلة في صنعاء
منذ 21 دقيقة 250
"مينيز" يتوعد لاعبي النصر بعقوبات
"مينيز" يتوعد لاعبي النصر بعقوبات
منذ 28 دقيقة 1301
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
منذ ساعة 1397
«الصحة»: تسجيل 1165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 1704
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
منذ ساعة 1551
بالصور.. تكثيف جولات الإشراف الوقائي على مساكن ومخيمات الحجاج
بالصور.. تكثيف جولات الإشراف الوقائي على مساكن ومخيمات الحجاج
منذ ساعة 1938