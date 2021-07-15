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إزاحة الستار عن سيارة كيا "سيد" الجديدة

منذ 7 ساعات
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إزاحة الستار عن سيارة كيا "سيد" الجديدة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
أزاحت شركة كيا الكورية الجنوبية الستار عن السيارة الفيس لفت الشهيرة "سيد" كموديل 2022 الجديد ، والتى تأتى بتغيرات كبيرة فى الشكل الخارجى والمقصورة الداخلية لها .

وتحتوي السيارة على عدد من المحركات، من بينها محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1 لتر مزود بشاحن تربو ينتج 120 حصانًا ، بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات مزدوج القابض، بالاضافة إلى محرك بنزين اخر سعة 1.5 لتر بقوة 160 حصانًا، ومحرك أكبر قليلاً سعة 1.6 لتر المخصص لطرازات GT، ينتج 204 أحصنة ويرتبط بمحرك DCT بسبع سرعات.

وتزود السيارة كيا بشبكة أمامية معاد تصميمها مع لمسات معدنية بارزة، وتصميم مغلق على الإصدار الهجين الإضافي ، و مصابيح أمامية جديدة LED ، و مصابيح خلفية معاد تصميمها ، و مصابيح ديناميكية، حيث تضيء مصابيح LED في تسلسل تدريجي عند تنشيط إشارات الانعطاف ، بالاضافة الى اكصدام يحتوى على تقليم أسود لامع على الجانب بمثابة امتداد مرئي لمآخذ الهواء المزيفة ، و عجلات معدنية جديدة مقاس 17 و18 بوصة .

وتأتى المقصورة الداخلية للسيارة كيا سيد موديل 2022 ، بشاشة العدادات الرقمية مقاس 12.3 بوصة مرتبطة بشاشة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة ، بالاضافة الى انظمة أبل كاربلاي اللاسلكي وأندرويد أوتو ، و مقاعد أمامية وخلفية مدفأة .

محرك بنزين
سيارة كيا سيد
شبكة أمامية

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