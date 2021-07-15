نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. المغني الكندي جاستن بيبر يصرخ في زوجته أمام الجمهور

منذ 7 ساعات
3358
بالفيديو.. المغني الكندي جاستن بيبر يصرخ في زوجته أمام الجمهور

أميرة خالد (صدى):
أظهر مقطع فيديو المغني الكندي العالمي جاستن بيبر وهو يصرخ في زوجته هايلي بيبر أثناء مغادرتهم احدى الحفلات الغنائية في ملهي ليلي بلاس فيجاس.

وظهر جاستن وهو يلوح بيده لزوجته عارضة الأزياء الشهيرة أمام المصورين، حيث كان يرتدي قميص أخضر طويل بينما ترتدي زوجته هايلي فستانًا أسودًا.

وعلق أحد المعجبون على الفيديو، قائلًا: « لم يكن غاضبًا من هايلي، ولم يكن يصرخ عليها، أكره دائمًا تصويره على أنه الرجل السيئ عندما يكون أبعدعن ذلك».

ودافع آخر عن المغني الشهير، قائلا «لم يصرخ، ولا يهم كيف يبدو الأمر بالنسبة لك؛ لذا لا تنشر معلومات خاطئة عن شخص ما خاصة عندما تقر أن هذا هو بالضبط ما يبدو لك للتشهير به».

جاستن بيبر
حفل
مصورين
مغني كندي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
رحلة الزمن
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بدوي صبري
ربنا يوفقكم لردع المجرمين
د محمد ماجد بخش
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴿٥٥ الروم﴾
بدوي صبري
ربنا يوفقكم لردع المجرمين

أخر الأخبار

سعد الحريري يعتذر عن تشكيل حكومة لبنان
سعد الحريري يعتذر عن تشكيل حكومة لبنان
منذ 5 دقائق 1094
الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية
الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية
منذ 10 دقائق 1098
القبض على مراهق حاول إحراق مستشفى الفرات بالعراق
القبض على مراهق حاول إحراق مستشفى الفرات بالعراق
منذ 14 دقيقة 1106
إندلاع حريق في إحدى المطابخ الشهيرة بمكة المكرمة
إندلاع حريق في إحدى المطابخ الشهيرة بمكة المكرمة
منذ 17 دقيقة 1231
يمني يقتل زوجته وابنته بقنبلة في صنعاء
يمني يقتل زوجته وابنته بقنبلة في صنعاء
منذ 21 دقيقة 250
"مينيز" يتوعد لاعبي النصر بعقوبات
"مينيز" يتوعد لاعبي النصر بعقوبات
منذ 28 دقيقة 1296
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
منذ ساعة 1397
«الصحة»: تسجيل 1165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 1704
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
منذ ساعة 1551
بالصور.. تكثيف جولات الإشراف الوقائي على مساكن ومخيمات الحجاج
بالصور.. تكثيف جولات الإشراف الوقائي على مساكن ومخيمات الحجاج
منذ ساعة 1938