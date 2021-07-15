بالفيديو.. المغني الكندي جاستن بيبر يصرخ في زوجته أمام الجمهور

أميرة خالد (صدى):
أظهر مقطع فيديو المغني الكندي العالمي جاستن بيبر وهو يصرخ في زوجته هايلي بيبر أثناء مغادرتهم احدى الحفلات الغنائية في ملهي ليلي بلاس فيجاس.
وظهر جاستن وهو يلوح بيده لزوجته عارضة الأزياء الشهيرة أمام المصورين، حيث كان يرتدي قميص أخضر طويل بينما ترتدي زوجته هايلي فستانًا أسودًا.
وعلق أحد المعجبون على الفيديو، قائلًا: « لم يكن غاضبًا من هايلي، ولم يكن يصرخ عليها، أكره دائمًا تصويره على أنه الرجل السيئ عندما يكون أبعدعن ذلك».
ودافع آخر عن المغني الشهير، قائلا «لم يصرخ، ولا يهم كيف يبدو الأمر بالنسبة لك؛ لذا لا تنشر معلومات خاطئة عن شخص ما خاصة عندما تقر أن هذا هو بالضبط ما يبدو لك للتشهير به».