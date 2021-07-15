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تدشين مشروع تطوير بيئة العمل بمركز الرعاية الصحية الأولية في مركز الثنية ببيشة

منذ 15 ساعة
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تدشين مشروع تطوير بيئة العمل بمركز الرعاية الصحية الأولية في مركز الثنية ببيشة

أبها (صدى):
دشن الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، مشروع تطوير بيئة العمل بمركز الرعاية الصحية الأولية في مركز الثنية التابع لمحافظة بيشة، وذلك عبر الاتصال المرئي من مكتبه بديوان الإمارة بحضور مدارء الإدارات الحكومية.

واطلع الأمير تركي بن طلال على مستوى الخدمات الصحية والرعاية الأولية التي يقدمها المركز لأهالي مركز الثنية، مشددًا على أهمية تقديمها واستمراريتها بالجودة العالية في كافة المنطقة لتواكب تطلعات القيادة -أيدها الله- في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية والعناية الصحية بالمواطن والمقيم.

بدوره أوضح مدير الشؤون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني، أن تدشين المركز يعد نقلة نوعية لمشروع تطوير بيئة العمل ويعمل كمركز استشاري يحتوي على عيادات الرعاية الأساسية، طب الأسرة والأطفال والنساء والولادة والإرشاد الشامل، ومكافحة التدخين، وبرامج الصحة المدرسية، والتثقيف الإكلينيكي والتي تم العمل على تنفيذها بأعلى مقاييس الجودة عقب زيارة سموه للمركز قبل قرابة ثلاثة أشهر والتقائه بالأهالي والاستماع إلى متطلباتهم والعمل عليها ومتابعة تنفيذها.

وثمن "الشهراني" الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في عسير من سمو أمير المنطقة والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات، مؤكدًا أن صحة بيشة تسعى إلى تطوير خدماتها الصحية وتحسين وتطوير بيئة العمل لما يخدم صحة المرضى والمراجعين.

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