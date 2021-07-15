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كوادر طبية بجامعة الملك سعود تتوصل لتقنية جديدة لتطوير لقاحات "كورونا"

منذ ساعة
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كوادر طبية بجامعة الملك سعود تتوصل لتقنية جديدة لتطوير لقاحات "كورونا"

الرياض (صدى):
توصلت كوادر طبية بكلية الصيدلة بجامعة الملك سعود، إلى اكتشاف تقنية جديدة لتطوير اللقاحات المُضادة لفيروس "كورونا".

وتعد هذه التجربة هي الأولى على مستوى الخليج ، حيث يعمل الفريق الطبي على تطوير لقاحي "فايزر" و"مودرنا"، حيث جرى دعم هذا المشروع بـ10 ملايين ريال لتطوير الأمن الدوائي بالمملكة.

وقال أستاذ التقنية الحيوية لتطوير اللقاحات الدكتور مشعل الشظي، أن الفريق الطبي بالجامعة يُعتبر المجموعة الوحيدة التي تستخدم تلك التقنية.

وأضاف الدكتور الشظي أن التقنية تعتمد على فاعلية اللقاحات وأمانها وسرعة تطويرها في زمن الجائحة.

 

جامعة الملك سعود
كوادر طبية
تقنية جديدة

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 652
منذ 55 دقيقة
والله ودي اقول كلمة دعم ولكن وين دراستكم وشطارتكم يوم بدأ الفيروس.
بس فالحين في مطاردة البدلات من وزارة الصحة. اما العلم والبحوث حقكم كلها خرطي.

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أحدث التعليقات

قرم
ضاع اجرك. الله المستعان.
خالد ولد اللسيب
سبحان الله يارب تتكفل المملكة الانسانيه بعلاج هذه الطفاله
رااايق
بس عشان الشهرة والمديح *** لأن اللي يسوي خير ما يقول أنا سويت **** ضاع الأجر ***
ابو احمد
اللهم بحق هذه الايام المباركة ردها الى اهلها سالمةمن غير ان يمسها سوء.
قرم
وعلى كم هلوظايف؟؟؟؟

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