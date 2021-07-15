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100 لوحة إرشادية وتوجيهية إلكترونية بالمسجد الحرام خلال موسم الحج

منذ 8 ساعات
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100 لوحة إرشادية وتوجيهية إلكترونية بالمسجد الحرام خلال موسم الحج

مكة المكرمة (صدى):
هيأت الإدارة العامة للحشود والتفويج والإدارة العامة للمشاريع بالرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي (100) لوحة إرشادية وإلكترونية بالمسجد الحرام وساحاته وذلك لضمان تكامل الخطة التوجيهية للحجاج والمعتمرين في موسم الحج لعام1442هـ.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام  المهندس أسامة بن منصور الحجيلي أنه جرى استخدام ثلاث لغات عالمية (العربية _الإنجليزية _ الأوردو) لإرشاد وتوجيه الحجاج نحو المواقع المراد التوجه لها، مؤكداً أن الشاشات تخدم أيضاً الإجراءات والاحترازية وتسعى للحفاظ على سلامة الحجاج، والالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي .

موسم الحج
الحجاج
المسجد النبوي
الشاشات
الإدارة العامة للحشود

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