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النفط يواصل خسائره وبرنت يهبط إلى 74 دولاراً للبرميل

منذ 8 ساعات
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النفط يواصل خسائره وبرنت يهبط إلى 74 دولاراً للبرميل

وكالات (صدى):
واصلت أسعار النفط تسجيل الخسائر بعد أن زادت مخزونات البنزين الأميركية بشكل غير متوقع،وتراجعت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك اليوم إلى ما دون 73 دولارًا للبرميل فيما انخفض برنت إلى 74 دولاراً للبرميل.

ارتفعت المخزونات الأميركية من البنزين ونواتج التقطير - وهي فئة تشمل الديزل - على حد سواء الأسبوع الماضي، لتعوض السحب الأسبوعي الثامن من مخزونات الخام، وفقًا لبيانات حكومية.

يأتي تراجع أسعار النفط بعد أن تخلت أوبك+ عن خطة لتعزيز الإمدادات بدءاً من أغسطس، بسبب خلاف مع الإمارات العربية المتحدة، في حين أن عودة تفشي فيروس كوفيد-19 أضاف مزيدًا من عدم اليقين في توقعات الطلب على المدى القصير.

المملكة
النفط
أسعار النفط
المخزونات الأمريكية
البرميل

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130714
منذ 6 ساعات
الله يعين ..

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