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إعلامي يقترح إلزام المشاهير بوضع أعلام بلادهم

منذ 8 ساعات
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إعلامي يقترح إلزام المشاهير بوضع أعلام بلادهم

عادل الحربي (صدى):
اقترح الإعلامي عبدالله الذيب، على الجهات المختصة، إلزام مشاهير موقع "سناب شات" بوضع أعلام بلادهم، منعا لاعتقاد البعض بأن معظمهم سعوديين لا سيما الذين يسيئون لعادات وتقاليد المملكة.

وقال الذيب: "أقترح على الجهات المختصة إلزام كل مشهور بالسناب، وضع علم بلاده بشكل دائم على سناباته، حتى لا يعتقد بعض العرب بأن كل السنابيين سعوديين".

وتابع: "فقد بلغ ببعضهم أن يتصور مع زوجته في حوض الاستحمام وكليهما لا يحملان الجنسية السعودية"، مشيرا إلى أن 70% من المشاهير غير سعوديين ويظهرون على أنهم سعوديين.

يأتي ذلك بعد ظهور زوجين من مشاهير السناب شات في مقطع فيديو، في "الجاكوزي" قبل أيام، ما أثار جدلا واسعا.

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