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فيديو.. تحذير من رسالة DHL التي وصلت لعدد كبير من الأشخاص في المملكة

منذ ساعتين
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فيديو.. تحذير من رسالة DHL التي وصلت لعدد كبير من الأشخاص في المملكة

عادل الحربي (صدى):
حذر المهتم بتطبيقات التسويق الإلكتروني، عبدالله السبيعي، من رسالة مزورة وصلت خلال الساعات الماضية للجوالات، على أساس إنها من شركة الشحن الدولي DHL.

ونشر السبيعيمقطع فيديو، قال خلاله: "المحتالين قاعدين يسوون صحفات عشان يسرقون، آخر شيء صار اليوم رسالة من موقع كاتبين عليها DHL، وهي مزورة، أول ما تدخل وتعطيه هويتك أو بياناتك، مباشرة يقدر يسرقك".

ونصح السبيعي بعدم الضغط على الرابط الموجود في الرسالة، قائلا: "لا تشارك معلوماتك الشخصية ولا معلومات الدفع، خذ الرقم وتأكد من الرقم من خلال موقع شركة الشحن".

المملكة
عبدالله السبيعي
التسويق الإلكتروني

التعليقات

zwid
zwid عدد التعليقات : 102
منذ 29 دقيقة
جزاك الله خير على التوعية والارشاد..ومهو بس كذا المطلوب منك انك تبلغ على كلنا امن و انسخ الرساله او صورها وارسلها للرقم 330330

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أحدث التعليقات

قرم
ضاع اجرك. الله المستعان.
خالد ولد اللسيب
سبحان الله يارب تتكفل المملكة الانسانيه بعلاج هذه الطفاله
رااايق
بس عشان الشهرة والمديح *** لأن اللي يسوي خير ما يقول أنا سويت **** ضاع الأجر ***
ابو احمد
اللهم بحق هذه الايام المباركة ردها الى اهلها سالمةمن غير ان يمسها سوء.
قرم
وعلى كم هلوظايف؟؟؟؟

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